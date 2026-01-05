Addio al preside Tafuro punto di riferimento della scuola irpina

È scomparso all’età di 85 anni Giovanni Tafuro, figura di rilievo nel panorama scolastico irpino. Il suo contributo si è tradotto in un impegno costante per l’educazione e la crescita della comunità, lasciando un’eredità di valori e dedizione. La sua assenza rappresenta una perdita significativa per il settore e per quanti lo hanno conosciuto e stimato.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è spento a 85 anni Giovanni Tafuro, lasciando dietro di sé un'eredità fatta di cultura, educazione e profondo senso delle istituzioni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione e cordoglio tra Montoro, sua terra natale, e Avellino, la città che per decenni lo ha visto protagonista di una lunga e appassionata stagione educativa. Preside storico della Scuola Media Dante Alighieri, Tafuro è stato molto più di un dirigente scolastico: è stato un punto di riferimento umano e professionale, capace di coniugare rigore e ascolto, innovazione e tradizione. La sua visione della scuola come comunità educante, attenta prima di tutto agli studenti, ha segnato generazioni di docenti e alunni, contribuendo a rendere l'istituto un presidio culturale centrale per l'intero territorio.

