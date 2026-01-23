Concorsopoli a Careggi Condannati in quattro Tre anni e mezzo al professor Stefàno

Quattro condanne nel processo che coinvolgeva alcuni nomi eccellenti della medicina toscana (e non solo). Tre anni e sei mesi per il direttore della cardiochirurgia di Careggi, considerato una eccellenza internazionale nel suo campo, Pierluigi Stefàno - difeso dagli avvocati Francesco Maresca ed Enrico Marzaduri –, per l’ex prorettore di medicina Paolo Bechi – assistito dai legali Sigfrido Fenyes e Lorenzo Ziletti – e il professore di medicina interna ora in pensione Niccolò Marchionni – difeso dall’avvocato Federico Bagattini. Due anni e mezzo la pena inflitta all’ex ordinario di fisiologia Corrado Poggesi – assistito dal legale Mario Taddeucci Sassolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

