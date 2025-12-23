Nasce GiroGiroDono | la rete dei regali per sostenere le imprese delle aree interne
FABRIANO - Unire le imprese, sostenere il commercio di prossimità e trasformare il periodo post-natalizio in un’occasione di rilancio per le attività delle aree interne. Con questi obiettivi prende il via “GiroGiroDono”, l’iniziativa promossa da Cna Ancona, evoluzione della storica campagna. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
