Nasce GiroGiroDono | la rete dei regali per sostenere le imprese delle aree interne

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FABRIANO - Unire le imprese, sostenere il commercio di prossimità e trasformare il periodo post-natalizio in un’occasione di rilancio per le attività delle aree interne. Con questi obiettivi prende il via “GiroGiroDono”, l’iniziativa promossa da Cna Ancona, evoluzione della storica campagna. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Rete mobile, Val di Scalve isolata: “Necessario mappare le aree interne”

Leggi anche: Irpinia e Sannio, nasce la rete di sportelli per la sicurezza delle piccole imprese

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.