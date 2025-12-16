Grande successo a Firenze per la 2a tappa dell’edizione 2025 – 2026 di #campionidivita il tour che avvicina i grandi campioni dello sport agli studenti delle scuole superiori di tutta italia per promuovere sport e inclusione

A Firenze si è svolta con successo la seconda tappa dell’edizione 2025-2026 di #campionidivita, il tour che promuove sport e inclusione tra gli studenti delle scuole superiori italiane. L’evento, tenutosi presso l’Auditorium al Duomo, coinvolge grandi campioni e mira a sensibilizzare i giovani sui valori dello sport e dell’inclusione sociale.

Si è svolta questa mattina, presso l’Auditorium al Duomo di Firenze, la seconda tappa dell’edizione 2025 - 2026 di #CAMPIONIdiVITA, un tour a carattere nazionale, ideato dalla società RG in collaborazione con Intesa Sanpaolo e patrocinato dal Comitato Italiano Paralimpico. L’iniziativa ha come. Firenzetoday.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Renato Zero grande successo ieri a Firenze Video Renato Zero grande successo ieri a Firenze Video Renato Zero grande successo ieri a Firenze Grande successo per il concerto-spettacolo al MIV con la voce di Giorgio Linari: "Grato alla mia città" - facebook.com facebook Mi congratulo con l’amico @joseantoniokast per il grande successo ottenuto alle elezioni presidenziali del Cile. Italia e Cile sono nazioni amiche e sono certa che le nostre relazioni bilaterali diventeranno ancora più forti, a partire da temi come la cooperazion x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.