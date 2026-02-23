Achille Lauro con dollops bang Joan Thiele con manicure nera tutta la bellezza della cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026 che ci traghetta direttamente al Festival di Sanremo

Achille Lauro con il suo brano Dollops Bang ha aperto la cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026, attirando l’attenzione di tutti. Joan Thiele ha sfoggiato una manicure nera, aggiungendo un tocco di stile alla serata. La manifestazione ha mostrato eleganza e energia, preparando il palco al Festival di Sanremo. La produzione ha puntato su dettagli curati e un’atmosfera vibrante, lasciando il pubblico in attesa di nuovi eventi.

© Vanityfair.it - Achille Lauro con dollops bang, Joan Thiele con manicure nera, tutta la bellezza della cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026 che ci traghetta direttamente al Festival di Sanremo