achille lauro con dollops bang joan thiele con manicure nera tutta la bellezza della cerimonia di chiusura di milano cortina 2026 che ci traghetta direttamente al festival di sanremo

Achille Lauro con il suo brano Dollops Bang ha aperto la cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026, attirando l’attenzione di tutti. Joan Thiele ha sfoggiato una manicure nera, aggiungendo un tocco di stile alla serata. La manifestazione ha mostrato eleganza e energia, preparando il palco al Festival di Sanremo. La produzione ha puntato su dettagli curati e un’atmosfera vibrante, lasciando il pubblico in attesa di nuovi eventi.
A fare da trait d’union tra i due Achille Lauro, in tuxedo nero e soprabito di Dolce & Gabbana, che vedremo cimentarsi in seconda serata come co-conduttore sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo 2026. Il cantante romano all'Arena di Verona?per il saluto a Milano Cortina 2026 ha puntato sul suo beauty look collaudato, uno stile alla Rodolfo Valentino già sfoggiato nell'edizione 2025 del festival con capelli ingellati, lucidissimi in stile Gorilla Glue hair, completamente appiattiti sul capo, ma questa volta decorati da una versione delicata di dollop bangs, un ciuffo libero acconciato come una virgola che aggiunge un tocco di seduzione al tutto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, tutta la moda della cerimonia di chiusura: i costumi realizzati con materiali riciclati e la creatività italiana per Achille Lauro, Joan Thiele e Roberto BolleLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ha mostrato lo stile italiano con costumi realizzati interamente con materiali riciclati.
