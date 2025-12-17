Cortona il direttore del Parco archeologico nazionale di Pompei ospite del Maec

Il 17 dicembre 2025, a Cortona, il direttore del Parco archeologico nazionale di Pompei sarà ospite del Museo archeologico statale di Arezzo (Maec). L'evento rappresenta un'occasione di confronto tra le istituzioni culturali e di approfondimento sui temi della tutela e valorizzazione dei beni archeologici.

© Lanazione.it - Cortona, il direttore del Parco archeologico nazionale di Pompei ospite del Maec Arezzo, 17 dicembre 2025 – . Domenica 21 dicembre Gabriel Zuchtriegel presenta il volume «Pompei, la città incantata». Cortona ospita il direttore del Parco archeologico nazionale di Pompei, Gabriel Zuchtriegel sarà al Maec domenica 21 dicembre (ore 16,30) per presentare il suo libro «Pompei, la città incantata» (Feltrinelli). L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Cortona Luciano Meoni, dal vice lucumone dell’Accademia Etrusca, Paolo Bruschetti e moderato da Paolo Giulieri, direttore area cultura del Comune di Cortona. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: "Architetture e Paesaggi a Sud": ospite al Museo Archeologico Nazionale Felipe Assadi Leggi anche: Parco archeologico Colosseo, celebrato il passaggio della campanella: Simone Quilici è il nuovo direttore La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pompei, la città incantata - Presentazione del libro di Gabriel Zuchtriegel. Cortona, il direttore del Parco archeologico nazionale di Pompei ospite del Maec - Arezzo, 17 dicembre 2025 – Cortona, il direttore del Parco archeologico nazionale di Pompei ospite del Maec. lanazione.it

Visita a sorpresa di Mattarella al Parco archeologico di Pompei - Visita a sorpresa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, stamattina al Parco archeologico di Pompei. ansa.it

Cortona, «Le nozze di Figaro» in scena al Parco archeologico del Sodo - Il parco archeologico del Sodo con sullo sfondo la città di Cortona, è lo scenario paesaggistico naturale in cui verrà messa in scena l’opera «Le nozze di Figaro». lanazione.it

La città etrusco romana Cortona Social Media AD Sunshine di Deneb Antuoni

CORTONA. LIONS CLUB CORTONA VALDICHIANA HOST: UN ANNO AL SERVIZIO DEL TERRITORIO LA DIRETTRICE DI ISPRO, ANTONELLA VALERI, NUOVA SOCIA DEL CLUB Si è svolta sabato 13 dicembre la tradizionale Cena degli Auguri organizzat - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.