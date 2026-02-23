Accendi una luce per l' Ucraina l' iniziativa a Padova

Il Comune di Padova ha deciso di aderire all’iniziativa “Accendi una luce per l’Ucraina” per commemorare il quarto anniversario dell’invasione. La scelta nasce dalla richiesta dell’Associazione Ucraina Insieme APS, che ha coinvolto diverse associazioni locali. L’obiettivo è illuminare simbolicamente la città con luci e candele, rafforzando il sostegno alla popolazione ucraina. L’evento si svolge in collaborazione con il Network delle Associazioni per l’Ucraina e l’ambasciata ucraina a Roma.

Per esprimere solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, l’Amministrazione comunale realizzerà, in collaborazione con l'associazione Ucraina Insieme APS, due gesti simbolici martedì 24 febbraio: l’illuminazione in giallo e blu del monumento Memoria e Luce di Daniel Libeskind a partire dalle 18.45 e per l’intera serata e l’invito a osservare alle ore 19 quattro minuti di silenzio, un minuto per ciascun anno di conflitto, quale momento di raccoglimento e memoria condivisa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

