Dolci tipici da destinare alle famiglie in difficoltà parte l' iniziativa ' Accendi la solidarietà'

Factory Grisù rinnova il proprio impegno sociale lanciando la raccolta solidale ‘Accendi la solidarietà’, che dal 7 dicembre farà in mondo di ricevere panettoni e pandori da destinare alle famiglie in difficoltà del territorio. L’iniziativa è stata inaugurata proprio domenica 7, alle 18.30, con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

