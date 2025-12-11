Per Natale apri una gabbia accendi una vita!

11 dic 2025

Durante il periodo natalizio, è importante riflettere sul senso di solidarietà e compassione. Molti animali abbandonati, smarriti o traumatizzati si trovano nei canili e gattili, spesso in condizioni difficili, specialmente nel Sud Italia. Aprire una gabbia significa offrire una seconda possibilità e restituire dignità e speranza a creature innocenti.

Nei canili e nei gattili finiscono ogni giorno animali abbandonati, smarriti, spesso traumatizzati. In molte strutture, soprattutto nel Sud Italia, le condizioni sono durissime. In questi luoghi già fragili, la mancanza di visibilità condanna molti animali a restare dietro le sbarre per anni, invisibili a chi potrebbe amarli. Lo stress psicologico si somma al dolore.

