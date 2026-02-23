Abodi e i Giochi | Si è chiuso un capitolo di un libro meraviglioso su cui scriveremo altre pagine

Il Ministro per lo Sport e i Giovani ha dichiarato che il percorso legato ai Giochi si è concluso, dopo anni di impegno e difficoltà superate. Ha sottolineato come l’energia accumulata durante questa fase sarà la base per affrontare nuove sfide, facendo riferimento alla passione maturata nel tempo. La sua frase indica la volontà di continuare a scrivere un capitolo positivo, con determinazione e entusiasmo. Ora, si concentrano sui prossimi obiettivi da raggiungere.

Non può che essere pienamente soddisfatto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. L'Olimpiade è stata un successo e lui se l'è goduta da vicino, cercando di non mancare agli appuntamenti più importanti degli azzurri, quelli che hanno fatto la storia dello sport. In un lungo post su X, Abodi commenta: "Si è chiuso un capitolo di un libro meraviglioso del quale potremo scrivere altre pagine, altrettanto importanti e gratificanti, che qualificheranno la storia della nostra Italia. Si è spenta la fiamma olimpica durante la cerimonia all’Arena di Verona e nei bracieri a Milano e Cortinai e un tuffo al cuore è stato inevitabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

