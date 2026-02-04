Salvini su Vannacci | Capitolo chiuso nessuna preoccupazione

Matteo Salvini ha commentato l’addio di Vannacci alla Lega, dicendo che il capitolo è chiuso e non ci sono motivi di preoccupazione. Il leader del partito ha aggiunto che la decisione del generale toglie circa 500 mila voti, ma non cambierà il quadro politico. Salvini ha cercato di tranquillizzare gli alleati, sottolineando che la situazione è sotto controllo.

Oltre l’umano dispiacere per la chiusura di un rapporto, il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha dichiarato che non ci sarebbe nulla di più da dire sull’addio del generale Roberto Vannacci alla Lega. Durante una conferenza stampa sul referendum della giustizia alla Camera, il vicepremier ha parlato, con un tono risoluto ma non senza una vena di risentimento, ricordando che nei suoi 35 anni di militanza ha visto tanti “ingrati” voltare le spalle alla Lega. Stando alle sue parole, non c’è alcuna delusione nè preoccupazione: con la separazione di Vannacci, il partito perderebbe “solo 500 mila voti“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Matteo Salvini chiude definitivamente la questione Vannacci.

La Lega chiude il caso Vannacci e cerca di voltare pagina.

