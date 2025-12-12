Casa fortino usata come base per lo spaccio | tre arresti a Nettuno

A Nettuno, tre persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione dei Carabinieri che ha smantellato un’attività di spaccio. L’indagine ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, scaturita da approfonditi controlli sul territorio e sull’uso di un’abitazione come base per attività illecite.

Nettuno, 12 dicembre 2025 – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone, gravemente indiziate del reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I tre indagati, u n uomo di 43 anni domiciliato a Nettuno, un 35enne residente ad Artena e un 18enne di Nettuno, erano già stati arrestati in flagranza di reato con la stessa accusa e ora sono ritenuti responsabili di aver gestito un’ intensa attività di spaccio all’interno di un complesso condominiale di via Rosario Livatino a Nettuno, un’area particolarmente sensibile per la presenza di diversi istituti scolastici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

