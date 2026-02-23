A Valeria Bartolucci intimidazioni dal consulente di Manuela | processo Paganelli cosa sta succedendo in aula

Valeria Bartolucci ha denunciato intimidazioni da parte del consulente di Manuela, provocando scontri in aula a Rimini. La discussione si concentra sulle accuse rivolte durante l’udienza, mentre i partecipanti cercano di chiarire i fatti. La tensione tra le parti si fa sentire e il dibattito si fa più acceso. L’atmosfera rimane tesa mentre si aspetta di scoprire come si evolverà questa fase del processo. La seduta prosegue con nuovi interrogatori.

Si torna in aula a Rimini per la nuova udienza del processo sull'omicidio di Pierina Paganelli che vede imputato Louis Dassilva. Oggi la deposizione della moglie Valeria Bartolucci: "Intimidita da uno youtuber e da Davide Barzan". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pierina Paganelli news: Valeria Bartolucci oggi in aula, prima volta da indagataOggi si svolge a Rimini una nuova udienza del processo riguardante l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023.

Pierina Paganelli, in aula le chat di Manuela con Louis: “Voleva un figlio e una famiglia con lui”In questa analisi giudiziaria, si approfondiscono le conversazioni tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva, poco prima del tragico evento che ha coinvolto Pierina Paganelli.

Omicidio Pierina, il giorno di Valeria. L’avvocato denuncia: Intimidazioni prima dell’udienzaRimini, ripresa del processo contro Louis Dassilva imputato per il delitto Paganelli. La moglie è entrata senza rilasciare dichiarazioni ... msn.com

Omicidio Pierina Paganelli a Quarto Grado/ Grande attesa per la deposizione in aula di Valeria BartolucciQuarto Grado tornerà questa sera sul giallo di Pierina Paganelli con l'attesa per la deposizione in aula di Valeria Bartolucci: i dettagli ... ilsussidiario.net

Caso Pierina, la moglie dell'imputato "intimidita prima dell'udienza". Valeria Bartolucci ha denunciato il consulente Barzan #ANSA x.com

Quarto Grado. . In esclusiva a #Quartogrado il dialogo del 4 settembre 2024 tra Louis Dassilva e la moglie Valeria Bartolucci. Le telecamere del carcere di Rimini riprendono il momento in cui lei gli comunica l’esito degli esami sul corpo di Pierina. - facebook.com facebook