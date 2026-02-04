Bonus mamma e bebè | un contributo di 591 euro a oltre 200 famiglie

Il Comune di Pisa ha pubblicato l’elenco provvisorio dei beneficiari del Bonus Mamma e Bebè 2025. Sono oltre 200 le famiglie che riceveranno un contributo di 591 euro, pensato per aiutare i neo-genitori a coprire le spese di prima necessità legate alla nascita e alla maternità. La lista aggiornata è ora disponibile online, e le famiglie interessate possono consultarla per verificare se rientrano tra i beneficiari.

È online l’elenco provvisorio dei beneficiari del 'Bonus Mamma e Bebè 2025', il contributo una tantum istituito dal Comune di Pisa per sostenere i neo-genitori nelle spese di prima necessità legate alla nascita e alla maternità. Il documento è consultabile al seguente link: https:www.comune.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Bonus Mamma e Bebè Torna il bonus mamma e bebè 1500 euro per ogni nuovo nato Il Comune di Pisa ripropone il bonus mamma e bebè 2025, un contributo una tantum di 1500 euro destinato ai neo genitori. Bonus bollette luce 2026: contributo straordinario di 55 euro per le famiglie vulnerabili Nel 2026, le famiglie vulnerabili con Isee fino a 15. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bonus Mamma e Bebè Argomenti discussi: Bonus mamma e bebè, entro il 31 gennaio le richieste per il residuo 2025: cosa sapere; Bonus mamma e bebè: a oltre 200 famiglie un contributo di 591 euro; Bonus mamme, nuovo vademecum con requisiti, scadenze e le novità per il 2026; Bonus mamma e bebè 2025, scadenza il 31 gennaio. Bonus mamma e bebè 2025, scadenza il 31 gennaioCos’è il bonus mamma e bebè Il cosiddetto bonus mamma e bebè coincide con il nuovo bonus mamme indicato dall’Inps. È un’integrazione al reddito introdotta dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, ... polesine24.it Bonus mamma e bebè, entro il 31 gennaio le richieste per il residuo 2025: cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Bonus mamma e bebè, entro il 31 gennaio le richieste per il residuo 2025: cosa sapere ... tg24.sky.it Pagamento bonus mamma accolta e messa in pagamento il 28 gennaio.! Controllate il fascicolo previdenziale del cittadino è uscita la data di pagamento x il 5/2/2026 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.