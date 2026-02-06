Montello AVS Europa Verde e Sinistra Italiana | Nonostante Arpa e Regione gli odori molesti continuano

Le proteste dei residenti del Montello non si fermano. Nonostante i diversi interventi di Arpa e della Regione, gli odori molesti continuano a infastidire le persone che vivono nella zona e nei comuni vicini. Le lamentele sono ancora tante e i problemi persistono, segno che le misure adottate finora non sono state abbastanza efficaci.

Le problematiche odorigene permangono sul territorio e nei comuni limitrofi, segnale che gli ultimi provvedimenti non sono stati sufficienti. Lo confermano Onorio Rosati, consigliere regionale AVS, Giuseppe Canducci, co-portavoce di Europa Verde di Bergamo, e Alfredo Di Sirio, segretario provinciale di Sinistra Italiana Bergamo. “Nonostante l’impegno di Arpa e Regione il problema degli odori molesti continua. Serve affrontare il problema con maggior determinazione, servono soluzioni più radicali. Ne va della vivibilità dei residenti di Montello e zona”. Il 12 febbraio, in occasione della Conferenza di servizi che si terrà in Provincia, presidio dei cittadini e dei comitati davanti al comune di Montello per dire ancora una volta no all’inceneritore.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La situazione a Montello resta critica.

