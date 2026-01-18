A De Luca non interessa ricucire | sa che a Salerno se arriva al ballottaggio diventa sindaco
Vincenzo De Luca si concentra esclusivamente sulla vittoria alle prossime elezioni comunali di Salerno, senza dare particolare importanza alle dinamiche del campo largo o alle alleanze politiche. La sua priorità è superare gli ostacoli burocratici e conquistare il ruolo di sindaco senza distraersi con altri aspetti. La sua strategia è mirata a garantire un risultato immediato, puntando sulla propria capacità di consolidare il consenso nella città.
Vincenzo De Luca è totalmente disinteressato alle sorti del campo largo e del Partito Democratico della Campania: vuole solo abbattere ogni problema procedurale e vincere quanto prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
