A De Luca non interessa ricucire | sa che a Salerno se arriva al ballottaggio diventa sindaco

Vincenzo De Luca si concentra esclusivamente sulla vittoria alle prossime elezioni comunali di Salerno, senza dare particolare importanza alle dinamiche del campo largo o alle alleanze politiche. La sua priorità è superare gli ostacoli burocratici e conquistare il ruolo di sindaco senza distraersi con altri aspetti. La sua strategia è mirata a garantire un risultato immediato, puntando sulla propria capacità di consolidare il consenso nella città.

Arrivato oggi! Bravo Luca; Artbook molto interessante… - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.