Scoprire il vino e diventare assaggiatore e sommelier | ONAV Sondrio ripropone il corso di I livello

ONAV Sondrio ripropone nel 2026 il corso di I livello per diventare assaggiatore e sommelier. Alla sua 23ª edizione, il percorso è pensato per chi desidera approfondire la conoscenza del vino in modo semplice e diretto. Un’opportunità per apprendere tecniche di degustazione e approfondire i metodi di valutazione, in un contesto formativo qualificato e accessibile.

