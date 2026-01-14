Scoprire il vino e diventare assaggiatore e sommelier | ONAV Sondrio ripropone il corso di I livello
ONAV Sondrio ripropone nel 2026 il corso di I livello per diventare assaggiatore e sommelier. Alla sua 23ª edizione, il percorso è pensato per chi desidera approfondire la conoscenza del vino in modo semplice e diretto. Un’opportunità per apprendere tecniche di degustazione e approfondire i metodi di valutazione, in un contesto formativo qualificato e accessibile.
ONAV Sondrio propone anche per il 2026 il corso per “Assaggiatore e Sommelier di I livello”, giunto alla sua 23ª edizione. Un percorso formativo aperto a tutti, anche a chi è privo di esperienza, pensato per avvicinarsi al mondo del vino in modo consapevole e strutturato.Il corso prenderà il via. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: Onav e Uici, concluso primo corso sul vino per ciechi e ipovedenti
Leggi anche: Corso per sommelier di 1° livello. La prima lezione il 21 gennaio
Corso Assaggiatore e Sommelier a Sondrio: ONAV 2026.
Vieni a scoprire tutte le "SUPER OFFERTE" Bandiera Srl Spirits & Wines 0931 185 9123 Largo Arezzo della Targia 3 Siracusa #supermercato #vino #spesa #italia #siracusa facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.