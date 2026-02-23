A Katerini il laboratorio internazionale delle farine firmato Polselli

Il laboratorio internazionale delle farine, promosso dal Molino Polselli di Arce, è stato avviato a Katerini a causa della crescente richiesta di innovazione nel settore. La scelta della Grecia deriva dalla presenza di un centro di ricerca avanzato e di professionisti locali interessati alle nuove tecniche di lavorazione. Durante il workshop, i partecipanti hanno sperimentato metodi avanzati di produzione e analisi delle farine di alta qualità. L’evento continua con un calendario di sessioni pratiche e teoriche.

© 2anews.it - A Katerini il laboratorio internazionale delle farine firmato Polselli

Tra le rotte più affascinanti dell’arte bianca contemporanea si inserisce l’ultima iniziativa internazionale del Molino Polselli di Arce, che ha scelto la Grecia come palcoscenico tecnico e culturale per un workshop di alta formazione dedicato alle farine professionali. Scenario dell’incontro è stata la città di Salonicco, con sessioni operative svoltesi nella suggestiva località costiera di Katerini, affacciata sulle acque del Mare Egeo, dove tradizione mediterranea e ricerca molitoria hanno dialogato in modo esemplare. L’evento, organizzato in collaborazione con l’importatore locale, ha rappresentato un vero banco di prova sensoriale e scientifico per presentare le linee professionali destinate a pizzeria e pasticceria, dimostrando sul campo le diverse performance delle miscele Polselli. 🔗 Leggi su 2anews.it Polselli, un anno di farine che parlano al mondoPolselli celebra un anno di passione e qualità, un viaggio attraverso sapori autentici e tradizioni millenarie. La P2 internazionale di Epstein: il network del finanziere come laboratorio d’intelligenceIl caso dei file di Jeffrey Epstein riaccende i riflettori su un network internazionale che collegava traffico di esseri umani, abusi sessuali e ricatti.