A Katerini il laboratorio internazionale delle farine firmato Polselli
Il laboratorio internazionale delle farine, promosso dal Molino Polselli di Arce, è stato avviato a Katerini a causa della crescente richiesta di innovazione nel settore. La scelta della Grecia deriva dalla presenza di un centro di ricerca avanzato e di professionisti locali interessati alle nuove tecniche di lavorazione. Durante il workshop, i partecipanti hanno sperimentato metodi avanzati di produzione e analisi delle farine di alta qualità. L’evento continua con un calendario di sessioni pratiche e teoriche.
Tra le rotte più affascinanti dell’arte bianca contemporanea si inserisce l’ultima iniziativa internazionale del Molino Polselli di Arce, che ha scelto la Grecia come palcoscenico tecnico e culturale per un workshop di alta formazione dedicato alle farine professionali. Scenario dell’incontro è stata la città di Salonicco, con sessioni operative svoltesi nella suggestiva località costiera di Katerini, affacciata sulle acque del Mare Egeo, dove tradizione mediterranea e ricerca molitoria hanno dialogato in modo esemplare. L’evento, organizzato in collaborazione con l’importatore locale, ha rappresentato un vero banco di prova sensoriale e scientifico per presentare le linee professionali destinate a pizzeria e pasticceria, dimostrando sul campo le diverse performance delle miscele Polselli. 🔗 Leggi su 2anews.it
