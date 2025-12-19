Polselli un anno di farine che parlano al mondo

Polselli celebra un anno di passione e qualità, un viaggio attraverso sapori autentici e tradizioni millenarie. Un percorso che unisce eccellenza, innovazione e rispetto per le materie prime, creando farine che parlano di culture e territori. Un filo invisibile ma forte, che unisce chi lavora con dedizione e chi gusta con piacere, raccontando storie di gusto e autenticità.

C'è un filo sottile, ma resistente come solo la buona farina sa essere, che ha attraversato il 2025 di Polselli: un filo fatto di grani selezionati, di mani esperte, di chilometri macinati tra forni accesi e culture diverse. Un percorso che non assomiglia a una semplice espansione commerciale, bensì a un racconto corale, dove ogni .

