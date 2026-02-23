A gennaio inflazione confermata all’1% il carrello della spesa scende a al +1,9%

L'inflazione si mantiene all’1% a gennaio, perché i prezzi al consumo sono cresciuti solo dello 0,4% rispetto al mese precedente. Il carrello della spesa è aumentato dello 0,4%, ma in alcuni settori, come quello alimentare, si sono notati lievi cali. I dati mostrano che i costi per le famiglie restano stabili, anche se alcuni beni di prima necessità continuano a salire. Le variazioni di gennaio riflettono un mercato ancora molto lento a modificare le tariffe.

Nel mese di gennaio 2026, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,4% su base mensile e del +1,0% su base annua (da +1,2% di dicembre), confermando la stima preliminare. Lo rileva l’Istat precisando che il carovita di gennaio è al livello più basso registrato da novembre 2024 (+1,3%). Sulla crescita dei prezzi al consumo pesa principalmente l’andamento dei prezzi degli alimentari, non lavorati (+2,5%) e lavorati (+1,9%), dei servizi relativi all’abitazione (+4,4%), dei tabacchi (+3,3%) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+3,0%). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

A gennaio l'inflazione frena, ma continua a correre il carrello della spesaA gennaio, i prezzi in Italia sono cresciuti meno rispetto ai mesi scorsi, ma il costo della spesa quotidiana resta comunque alto.

A gennaio l’inflazione rallenta a +1% anno su anno. Per il carrello della spesa rincari del 2,1%A gennaio l’inflazione rallenta, ma i rincari sui beni di prima necessità restano elevati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Germania, inflazione gennaio confermata al +2,1% su anno; Germania, inflazione confermata al 2,1% a gennaio; Germania, inflazione confermata al 2,1% a gennaio Da Reuters; Inflazione tedesca confermata al 2,1% a gennaio.

Istat: inflazione a gennaio confermata all’1%, prezzi +0,4% sul meseNel mese di gennaio 2026, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,4% su base mensile e del +1,0% su base annua ... ilsole24ore.com

Francia, inflazione gennaio confermata in rallentamento(Teleborsa) - Confermata in moderazione l'inflazione in Francia nel mese di gennaio 2026. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in calo dello 0,3% su base ... finanza.repubblica.it

L'inflazione negli Stati Uniti rallenta più del previsto a gennaio 2026. Ecco il dettaglio dei dati appena pubblicati: CPI Headline (Annuale): 2,4% (Rispetto al 2,5% atteso e al 2,7% precedente). CPI Core (Annuale): 2,5% (In linea con il 2,5% atteso e in calo rispe - facebook.com facebook

Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,14%. L'inflazione di gennaio in Cina perde slancio, a +0,2% #ANSA x.com