A gennaio l' inflazione frena ma continua a correre il carrello della spesa

A gennaio, i prezzi in Italia sono cresciuti meno rispetto ai mesi scorsi, ma il costo della spesa quotidiana resta comunque alto. Secondo i dati, l’inflazione ha rallentato, portando i prezzi a livelli simili a circa un anno e mezzo fa. Tuttavia, molte famiglie continuano a sentire il peso di un carrello della spesa che non smette di salire, anche se con meno ritmo. La frenata dell’inflazione non basta ancora a far scendere i prezzi, e le difficoltà restano per chi deve fare i conti con il bilancio familiare.

Il 2026 inizia con un rallentamento del costo della vita, che torna ai livelli di quasi un anno e mezzo fa. Ma i prezzi al consumo mensili continuano comunque a crescere ed è sempre in risalita anche il cosiddetto carrello della spesa, quell'insieme di beni che, tra alimentari e prodotti per la cura della persona, rappresentano le voci di spesa tra le più indicative per il portafogli degli italiani. Nella giornata in cui vengono diffusi i dati provvisori sull'inflazione di gennaio, l'Istat ha anche rivisto come ogni inizio d'anno il paniere con cui misura gli indici dei prezzi al consumo.

