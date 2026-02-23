a bulbarelli il premio di consolazione

Dopo essere stato estromesso per colpa del Colle dalla telecronaca dell’inaugurazione, l’esperto giornalista torna al suo posto per la chiusura dei Giochi. La differenza si sente. Il confronto era inevitabile e, questa volta, impietoso. Dopo una cerimonia di apertura condizionata da incertezze, gaffe e dopo le rimostranze del Quirinale per lo spoiler sul video del presidente Sergio Mattarella con Valentino Rossi sul tram, la chiusura delle Olimpiadi 2026 ha restituito al pubblico una telecronaca della Rai finalmente all’altezza dell’evento. Quello firmato da Auro Bulbarelli è stato un racconto impeccabile, senza una sbavatura, che ha messo in luce per contrasto tutti i limiti emersi nell’apertura affidata all’ormai ex direttore di Raisport Paolo Petrecca, dove errori di ogni tipo avevano finito per appannare il ritmo e la chiarezza del racconto. 🔗 Leggi su Laverita.info

