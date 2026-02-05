Questa sera, la fortuna ha sorriso di nuovo a un concorrente di La Ruota della Fortuna, ma non senza qualche sorpresa. Gerry Scotti ha dato il via alla puntata come sempre, con la musica e l’energia di sempre. Questa volta, il nuovo campione ha dimostrato di essere sfortunato, portando a casa un premio di consolazione. La serata ha preso una piega inaspettata, tra colpi di scena e un po’ di delusione.

Come al solito, La Ruota della Fortuna ha inizio a suon di musica. Gerry Scotti è sempre più pazzo dei suoi Fortuna Five, che esalta ogni singola sera. Il brano scelto nella puntata del 4 febbraio è Save a Prayer dei Duran Duran. Dopo tante puntate, ormai, il rapporto tra i ragazzi e il conduttore si è fatto intimo e amicale. Lo dimostrano le parole di Scotti: “Hai capito Marco? In quegli anni tutte le donne volevano sposare Simon Le Bon, adesso vogliono sposare te ”. Anniversario a La Ruota della Fortuna. Le presentazioni si concludono con l’arrivo in studio di Samira Lui. La band canta Can’t stop the feeling e, mentre Marco strizza il possibile per raggiungere le note di Justin Timberlake, la co-conduttrice scende le scale e raggiunge Gerry. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, nuovo campione sfortunato: premio di consolazione

Approfondimenti su La Ruota Della Fortuna

Massimiliano Butticè, agrigentino, ha conquistato un ricco premio di 7.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La Ruota della Fortuna: accuse alla campionessa Beccata con un fo...

Ultime notizie su La Ruota Della Fortuna

Argomenti discussi: La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Manuela Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la proposta a Samira Lui: Lo facciamo insieme?. Poi chiede una medicina; La Ruota della Fortuna, quanto ha vinto il campione Domenico ieri 2 febbraio; La ruota della fortuna: Domenico alla Ruota delle Meraviglie Video.

La Ruota della Fortuna, nuovo campione sfortunato: premio di consolazioneLe cose non sono andate per il meglio ma almeno potrà partire per una vacanza, magari dopo aver vinto ancora un po’ in casa Mediaset ... dilei.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti mette 'soldi veri' per superare De Martino: addio ai gettoni d'oro, cosa cambia per i concorrentiNel game show di Canale 5 ora si vince denaro contante: addio a calcoli complessi e perdita di valore... e i vincitori ringraziano. libero.it

Gerry Scotti ieri sera a La Ruota della Fortuna, fa allusioni a Fabrizio Corona #gerryscotti #LaRuotadellaFortuna #fabriziocorona #tv #samiralui facebook