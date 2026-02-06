Oggi ad Albinea si gioca la finale di consolazione della Junior Winter Europe Cup Under 16. L’Italia affronta la Grecia nel match che chiude il torneo per i giovani azzurri, ospitato dal Circolo del Cere. La partita inizia alle 9,15 e rappresenta l’ultimo impegno della squadra italiana in questa competizione.

Italia in campo per il quinto posto oggi ad Albinea nella sfida conclusiva della Junior Winter Europe cup Under 16, la "Davis" giovanile ospitata dal Cere, con la collaborazione del circolo di via Grandi dove andrà in scena a partire dalle 9,15 l’ultimo atto della selezione azzurra, opposta alla Grecia. La nostra nazionale, infatti, non è riuscita a bissare il successo del 2025, cadendo nei quarti di finale contro una alquanto ostica Romania: quest’ultima, infatti, ha prevalso per 2-1 sui nostri atleti grazie ai successi in singolare di Tudor Alexandru Preda contro Cesare Cattaneo (6-3, 6-2) e di Darius Dorin su Zeno Roveri (0-6, 6-3, 6-4), rendendo vano il successivo successo in doppio di Giorgio Ghia e Roveri sulla coppia CercelDorin, arrivato già a risultato compromesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tennis Per l’Italia una finale di consolazione

Approfondimenti su Junior Winter Europe cup Under 16

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Foro Azzurro - Ospite Alex Bassani per europei Baseball, mondiali Volley, Canottaggio e tanto altro

Ultime notizie su Junior Winter Europe cup Under 16

Argomenti discussi: Tennis Per l’Italia una finale di consolazione; Australian Open 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; Tonino Zugarelli, il moschettiere del Foro Italico: Oggi insegno ai giovani che il tennis è una scuola di vita; Ghirelli a Tennis Talk: Perché l'Italia non va ai mondiali nel calcio e trionfa nel tennis.

Australian Open inclusivi: nella rivoluzione 'low vision' c'è anche l'ItaliaL'Australian Open 2026 ha rappresentato una novità assoluta se parliamo di tennis e inclusione. A Melbourne è giunta una svolta storica non solo ... sport.tiscali.it

WTA Indian Wells, entry list: presenti tutte le migliori, per l’Italia Paolini e CocciarettoTennis - WTA | Sabalenka e Gauff non hanno mai vinto, Andreeva difende il titolo. Solo due italiane ammesse direttamente ... ubitennis.com

COPPA ITALIA TENNIS TPRA 2026: QUI SI FA SQUADRA DAVVERO Dopo un’edizione 2025 che ha portato in campo migliaia di squadre e decine di migliaia di giocatori in tutta Italia, torna la competizione più coinvolgente del panorama amatoriale. Dal facebook

#Ghirelli: "Nel tennis siamo campioni del mondo, mentre l'Italia del calcio rischia i Mondiali" x.com