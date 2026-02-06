Tennis Per l’Italia una finale di consolazione

Oggi ad Albinea si gioca la finale di consolazione della Junior Winter Europe Cup Under 16. L’Italia affronta la Grecia nel match che chiude il torneo per i giovani azzurri, ospitato dal Circolo del Cere. La partita inizia alle 9,15 e rappresenta l’ultimo impegno della squadra italiana in questa competizione.

Italia in campo per il quinto posto oggi ad Albinea nella sfida conclusiva della Junior Winter Europe cup Under 16, la "Davis" giovanile ospitata dal Cere, con la collaborazione del circolo di via Grandi dove andrà in scena a partire dalle 9,15 l’ultimo atto della selezione azzurra, opposta alla Grecia. La nostra nazionale, infatti, non è riuscita a bissare il successo del 2025, cadendo nei quarti di finale contro una alquanto ostica Romania: quest’ultima, infatti, ha prevalso per 2-1 sui nostri atleti grazie ai successi in singolare di Tudor Alexandru Preda contro Cesare Cattaneo (6-3, 6-2) e di Darius Dorin su Zeno Roveri (0-6, 6-3, 6-4), rendendo vano il successivo successo in doppio di Giorgio Ghia e Roveri sulla coppia CercelDorin, arrivato già a risultato compromesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

