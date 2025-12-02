Sorpresi con cocaina hashish e marijuana | sequestrate oltre 5.000 dosi di droga

Un arresto, due denunce e il sequestro di oltre cinquemila dosi di droga tra cocaina, panetti di hashish e marijuana. È questo il bilancio di un’operazione condotta nei giorni scorsi dai carabinieri di Bolzano in uno dei quartieri del capoluogo altoatesino.L’indagine e l’arrestoTutto è partito. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

