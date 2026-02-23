650mila euro bloccati | riqualificazione energetica a Girifalco

Un'operazione di riqualificazione energetica a Girifalco è stata fermata, lasciando bloccati 650mila euro destinati ai lavori. La causa principale risiede in problemi burocratici che hanno ritardato l’avvio dei cantieri. Le associazioni locali accusano lungaggini nelle autorizzazioni, che hanno impedito il progresso del progetto e messo a rischio i fondi già stanziati. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti e gli operatori coinvolti. La questione resta aperta e si aspetta una risposta dalle autorità.

Girifalco, riqualificazione energetica bloccata: 650mila euro fermi, associazione denuncia Un progetto da 649.457,81 euro per la riqualificazione energetica del complesso monumentale di Girifalco, in Calabria, è bloccato da mesi. I lavori, che dovevano concludersi a ottobre 2024, non sono ancora iniziati, nonostante il cronoprogramma regionale prevedesse l'avvio a dicembre 2023. L'associazione Emergenza Sanità denuncia l'inerzia amministrativa e la mancanza di trasparenza, sollevando dubbi sulla gestione dei fondi pubblici e sulla capacità della Regione Calabria di rispondere alle esigenze sanitarie locali.