caporalato sequestrati 650mila euro a ferrara

Nell'ambito delle operazioni contro il caporalato, la Polizia di Stato di Ferrara ha sequestrato 650mila euro a un cittadino pakistano coinvolto in attività di sfruttamento e intermediazione illecita di manodopera. L'intervento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla criminalità legata allo sfruttamento dei lavoratori e alla tutela dei diritti.

Ferrara, 11 dicembre 2025 – La Polizia di Stato ha eseguito, nella provincia di Ferrara, un sequestro finalizzato alla confisca patrimoniale e all'amministrazione giudiziaria nei confronti di un cittadino pakistano responsabile del reato di sfruttamento ed intermediazione illecita del lavoro, nei confronti di connazionali. Il valore assicurato alla giustizia è stimabile in circa 650mila euro.

