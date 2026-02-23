5 animali che potrebbero estinguersi nel 2026 | ecco le specie più a rischio

La crescente minaccia di estinzione ha portato alla luce cinque specie di animali, tra cui la vaquita e il gibbone di Hainan, che rischiano di scomparire entro il 2026 a causa di minacce ambientali e umane. Questi animali contano ormai solo poche decine di esemplari e il loro numero continua a diminuire rapidamente. La perdita di habitat e la pesca intensiva sono tra i principali fattori che accelerano il declino di queste specie. La situazione rimane critica e richiede interventi immediati.

Cinque specie animali simbolo, dalla vaquita al gibbone di Hainan, che sopravvivono con pochissimi individui: senza interventi urgenti il 2026 potrebbe essere l’ultimo anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it Farfalle, pinguini e rinoceronti: nel 2025 crescono le specie animali a rischioNel 2025, le preoccupazioni sulla biodiversità si intensificano, con studi scientifici che segnalano un aumento delle specie animali a rischio di estinzione. Biodiversità in pericolo: le specie a rischio in tutto il mondo nel 2026La biodiversità mondiale è sotto assedio. Animali che sono tornati dall’estinzione #shorts Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Animali domestici, spesa in crescita nel 2024: raggiunti i 6,7 mld; Pokemon Day 2026, tra decima generazione e il ritorno a Kanto: cosa aspettarci dal Presents del 30° anniversario; I gatti potrebbero essere la chiave per capire i tumori negli esseri umani; Stop alla carne di cavallo, gli equini come animali d’affezione: arriva la proposta di legge. Cancro nei gatti domestici: mutazioni genetiche simili all'uomo potrebbero portare a cure migliori per animali e persone, secondo un nuovo studio. - facebook.com facebook