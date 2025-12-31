Farfalle pinguini e rinoceronti | nel 2025 crescono le specie animali a rischio
Nel 2025, le preoccupazioni sulla biodiversità si intensificano, con studi scientifici che segnalano un aumento delle specie animali a rischio di estinzione. Farfalle, pinguini e rinoceronti sono tra le specie più colpite, evidenziando la crescente fragilità degli ecosistemi globali. Questo trend sottolinea l'importanza di interventi mirati per preservare la fauna e mantenere l'equilibrio ambientale.
Nel 2025 diversi studi scientifici hanno lanciato nuovi avvertimenti sulla crisi della biodiversità: numerose specie animali sono in declino in diverse parti del mondo. Tra queste le farfalle, la cui popolazione secondo Science è diminuita negli Stati Uniti del 22% dal 2000: 114 specie sono in calo a causa di pesticidi o cambiamenti climatici. Crollano anche i pinguini imperatori dell’Antartide (-22% di popolazione) a causa della diminuzione drammatica del ghiaccio marino, passato nel 2025 a solo 1.030 km³: i ricercatori avvertono che se il riscaldamento globale procede a questo ritmo, la specie rischia l’estinzione entro il 2100, e l’aumento di piogge e predatori aggrava la situazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: I pinguini con il “sasso dell’amore” e altre specie: quando anche gli animali si scambiano i regali
Leggi anche: Esistono farfalle velenose? Come riconoscerle e quali sono le specie più comuni
Farfalle, pinguini e rinoceronti: nel 2025 crescono le specie animali a rischio - (LaPresse) Nel 2025 diversi studi scientifici hanno lanciato nuovi avvertimenti sulla crisi della biodiversità: numerose specie animali sono ... stream24.ilsole24ore.com
Il numero di rinoceronti neri nel mondo è aumentato, ma ci sono cattive notizie per altre specie - L'ultimo conteggio globale dei rinoceronti effettuato dalla International Rhino Foundation rivela un quadro contrastante per le cinque specie di rinoceronti del mondo Il numero di rinoceronti neri in ... it.euronews.com
Dieci rinoceronti neri a rischio estinzione trasferiti dal Sud Africa al Mozambico - Una femmina di rinoceronte nero «colpita» da alcuni dardi tranquillanti, prima di essere trasferita dal Parco Nazionale del Lago Nakuru al Santuario del Rinoceronte di Segera il 7 giugno 2025 (Afp) ... corriere.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.