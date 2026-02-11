Biodiversità in pericolo | le specie a rischio in tutto il mondo nel 2026

La biodiversità mondiale è sotto assedio. Nel 2026, sempre più specie rischiano di scomparire a causa del cambiamento climatico che smantella gli habitat naturali. Gli ecosistemi sono in crisi e la situazione si aggrava di anno in anno. La perdita di biodiversità rappresenta una minaccia concreta per la salute del pianeta e per il nostro futuro.

La biodiversità è sempre più fragile a causa del cambiamento climatico, che sta mettendo a dura prova l’equilibrio degli ecosistemi esistenti. Monitorare la situazione, oltre a invertire la rotta del surriscaldamento, è un obbligo morale e di sopravvivenza condivisa. Ecco allora quali sono le specie a rischio nel 2026 che vanno protette più delle altre. A redigere la classifica è stata l’organizzazione internazionale Fauna & Flora, specificando quali sono i 10 animali che hanno bisogno di essere tenuti maggiormente sotto controllo. Non si tratta di un semplice elenco: rappresenta un promemoria delle pressioni crescenti che la Natura affronta in tutto il pianeta ed è una chiamata all’azione per la comunità scientifica, le istituzioni locali e la politica internazionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

La noce di mare è una specie invasiva che da anni si sta espandendo nella laguna di Venezia.

Nel 2025, le preoccupazioni sulla biodiversità si intensificano, con studi scientifici che segnalano un aumento delle specie animali a rischio di estinzione.

Argomenti discussi: Oggi si celebra la Giornata mondiale delle zone umide, ma in Italia il 40% è in pericolo; Stagni & Paludi. Le zone umide sono in pericolo, ecosistemi ricchissimi di vita; I gatti, le volpi e le estinzioni in Australia; La Susina di Dro in pericolo: Coltura sempre più assente: il prodotto Dop sostituito dalle viti.

Stagni & Paludi. Le zone umide sono in pericolo, ecosistemi ricchissimi di vitaDopo la Giornata mondiale del 2 febbraio, le associazioni ambientaliste avvertono: ne abbiamo perso il 75%, eppure ci proteggono da alluvioni, riforniscono le ... huffingtonpost.it

Zone umide in pericolo: «In Svizzera resta solo il 10% degli habitat originari»Ecosistemi fondamentali per biodiversità e clima continuano a scomparire – Daniela Pauli di Birdlife: «Mancano risorse, con il pacchetto di alleggerimento 2027 il Consiglio federale intende ridurre ul ... ticinonews.ch

Circa il 40% degli habitat di acqua dolce in Italia è in pericolo. Lagune, torbiere e corsi d’acqua, ecosistemi fondamentali per biodiversità, economia e mitigazione climatica, soffrono per inquinamento, frammentazione e gestione non sostenibile. La nuova Natu - facebook.com facebook