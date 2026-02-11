Biodiversità in pericolo | le specie a rischio in tutto il mondo nel 2026
La biodiversità mondiale è sotto assedio. Nel 2026, sempre più specie rischiano di scomparire a causa del cambiamento climatico che smantella gli habitat naturali. Gli ecosistemi sono in crisi e la situazione si aggrava di anno in anno. La perdita di biodiversità rappresenta una minaccia concreta per la salute del pianeta e per il nostro futuro.
La biodiversità è sempre più fragile a causa del cambiamento climatico, che sta mettendo a dura prova l’equilibrio degli ecosistemi esistenti. Monitorare la situazione, oltre a invertire la rotta del surriscaldamento, è un obbligo morale e di sopravvivenza condivisa. Ecco allora quali sono le specie a rischio nel 2026 che vanno protette più delle altre. A redigere la classifica è stata l’organizzazione internazionale Fauna & Flora, specificando quali sono i 10 animali che hanno bisogno di essere tenuti maggiormente sotto controllo. Non si tratta di un semplice elenco: rappresenta un promemoria delle pressioni crescenti che la Natura affronta in tutto il pianeta ed è una chiamata all’azione per la comunità scientifica, le istituzioni locali e la politica internazionale. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondimenti su Biodiversità Rischio
Pericolo noce di mare, ctenoforo che da anni prolifera nella laguna di Venezia: è tra le 100 specie più invasive al mondo
La noce di mare è una specie invasiva che da anni si sta espandendo nella laguna di Venezia.
Farfalle, pinguini e rinoceronti: nel 2025 crescono le specie animali a rischio
Nel 2025, le preoccupazioni sulla biodiversità si intensificano, con studi scientifici che segnalano un aumento delle specie animali a rischio di estinzione.
Ultime notizie su Biodiversità Rischio
Argomenti discussi: Oggi si celebra la Giornata mondiale delle zone umide, ma in Italia il 40% è in pericolo; Stagni & Paludi. Le zone umide sono in pericolo, ecosistemi ricchissimi di vita; I gatti, le volpi e le estinzioni in Australia; La Susina di Dro in pericolo: Coltura sempre più assente: il prodotto Dop sostituito dalle viti.
Stagni & Paludi. Le zone umide sono in pericolo, ecosistemi ricchissimi di vitaDopo la Giornata mondiale del 2 febbraio, le associazioni ambientaliste avvertono: ne abbiamo perso il 75%, eppure ci proteggono da alluvioni, riforniscono le ... huffingtonpost.it
Zone umide in pericolo: «In Svizzera resta solo il 10% degli habitat originari»Ecosistemi fondamentali per biodiversità e clima continuano a scomparire – Daniela Pauli di Birdlife: «Mancano risorse, con il pacchetto di alleggerimento 2027 il Consiglio federale intende ridurre ul ... ticinonews.ch
Circa il 40% degli habitat di acqua dolce in Italia è in pericolo. Lagune, torbiere e corsi d’acqua, ecosistemi fondamentali per biodiversità, economia e mitigazione climatica, soffrono per inquinamento, frammentazione e gestione non sostenibile. La nuova Natu - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.