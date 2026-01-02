La sconcertante simmetria dei getti di 3I ATLAS | Avi Loeb indica un altro possibile dettaglio tecnologico

L'astrofisico Avi Loeb ha osservato una particolare simmetria nei getti di 3I/ATLAS, analizzando immagini di Hubble elaborate da Toni Scarmato. Questa caratteristica potrebbe rappresentare un indizio di un possibile dettaglio tecnologico dell’oggetto interstellare, sollevando ulteriori interrogativi sulla sua natura e composizione. L’osservazione invita a considerare nuove interpretazioni circa l’origine e le caratteristiche di questo corpo celeste.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.