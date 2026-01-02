La sconcertante simmetria dei getti di 3I ATLAS | Avi Loeb indica un altro possibile dettaglio tecnologico
L'astrofisico Avi Loeb ha osservato una particolare simmetria nei getti di 3I/ATLAS, analizzando immagini di Hubble elaborate da Toni Scarmato. Questa caratteristica potrebbe rappresentare un indizio di un possibile dettaglio tecnologico dell’oggetto interstellare, sollevando ulteriori interrogativi sulla sua natura e composizione. L’osservazione invita a considerare nuove interpretazioni circa l’origine e le caratteristiche di questo corpo celeste.
Analizzando le immagini di 3IATLAS catturate da Hubble ed elaborate dall'astrofisico italiano Toni Scarmato, il professor Avi Loeb ha evidenziato una singolare simmetria nei getti dell'oggetto interstellare, oltre alla stabilità poco probabile nell'allineamento geometrico col Sole. Questa configurazione è stata definita "sconcertante" dall'esperto, con chiaro riferimento alla potenziale natura tecnologica del visitatore alieno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: La “sconcertante” simmetria dei getti 3I/ATLAS: Avi Loeb rileva un altro possibile dettaglio tecnologico
Leggi anche: 3I/ATLAS ora ha strane code multiple, Avi Loeb: “Possibili getti dei motori di un’astronave”
La “sconcertante” simmetria dei getti 3I/ATLAS: Avi Loeb rileva un altro possibile dettaglio tecnologico - Analizzando le immagini di 3I/ATLAS catturate da Hubble ed elaborate dall'astrofisico italiano Toni Scarmato, il professor Avi Loeb ha evidenziato una ... fanpage.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.