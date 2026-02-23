La celebrazione dei 30 anni di Trainspotting nasce dall’impatto duraturo del film sulla cultura popolare. La pellicola ha raccontato le sfide di un gruppo di giovani alle prese con la dipendenza, portando alla luce realtà spesso taciute. La ricorrenza segna anche il ritorno di alcuni attori, pronti a rivivere quei ruoli che hanno fatto la storia. La festa si svolge in un cinema di Edimburgo, dove si terrà una proiezione speciale.

Attenzione! Questo articolo contiene spoiler sul film. Per chi non lo avesse visto, recuperatelo! «È quando il dolore svanisce che inizia la vera battaglia. Depressione, apatia. Ti senti così a terra che vorresti suicidarti.» Recita così il flusso di coscienza di Mark, quando tutto il mondo scorre ed è preso da una partita di Bingo, mentre la macchina da presa si allontana dal suo volto perso nel vuoto, e rimugina su una nuova malattia che miracolosamente non lo ha colpito. A trent’anni dall’uscita, Trainspotting può parlare ancora, e oggi ancor di più, del disagio dello stare al mondo, dell’immobilismo sociale e, più in generale, delle vie d’uscita da una quotidianità preconfezionata da altri. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Trainspotting

Trainspotting compie trent'anni, il manifesto di un male di vivere diventato totem di un'intera generazioneIl 23 febbraio del 1996 usciva in sala il cult di Danny Boyle, un indimenticabile mix tra dramma e commedia che ha fatto la storia del cinema ... wired.it

30 anni fa, il 23 febbraio 1996, usciva Trainspotting, il film cult di Danny Boyle (tratto dal romanzo di Irvine Welsh) che ha ridefinito il cinema degli anni ‘90. Ma per noi Trainspotting è anche una delle colonne sonore più potenti della storia: da Iggy Pop a Lou - facebook.com facebook