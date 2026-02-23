CineMind | Trainspotting e il Nirvana contemporaneo

Una corsa senza fiato. Le gambe si muovono a ritmo, non sentono la fatica, gli occhi non badano ai pericoli e la mente è spenta. Trainspotting si apre con una fuga che va al tempo di Lust for life e il celebre monologo “Scegliete la vita”. Questa scena non è solo un’icona, ma è il simbolo di Trainspotting, sia nel senso cinematografico che più psicologico. Una fuga adrenalinica da qualcosa, da un senso di vuoto, da un’angoscia perenne, una solitudine costante anche laddove vige il rumore. E l’unica cosa che è capace di sedare questo dolore indicibile e inconsistente nella forma è uno stantuffo che spara eroina nelle vene, inalare o fumare qualsiasi sostanza illegale sul mercato, cibarsi di persone da punire attraverso una rabbia distruttiva, partecipare in modo assente a serate bulimiche di alcol, in loop di intossicazionedisintossicazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

NirvanaHugo, residente ad Amsterdam, ha smesso di dipingere dopo che la sua compagna lo ha lasciato, un evento che lo ha colpito profondamente.

CineMind: la magia del piccolo Edward mani di forbiceCineMind presenta una magica narrazione ispirata a Edward Mani di Forbice, un personaggio nato dall’ingegno di un inventore.

