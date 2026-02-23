250 miliardi da tutelare | nasce l’Autorità per la cucina italiana

L’annuncio della creazione dell’Autorità per la cucina italiana deriva dalla volontà di proteggere un patrimonio valutato in 250 miliardi di euro. L’obiettivo è mantenere vivo il valore delle tradizioni culinarie e garantire pratiche sostenibili nel settore. L’ente si occuperà di vigilare sulla qualità delle materie prime e promuovere iniziative di tutela. La decisione arriva in risposta alle crescenti sfide di preservare la cucina italiana nel mondo.

Cucina italiana patrimonio Unesco: nasce l’Autorità nazionale per tutelare tradizione e sostenibilità. In un’aula del Senato, tra banchi e documenti sparsi, prende forma una rivoluzione gastronomica. L’Its Academy Bact, insieme a FareAmbiente, ha presentato una proposta di legge per istituire un’Autorità nazionale della cucina italiana. L’iniziativa punta a trasformare il riconoscimento Unesco del cucinare italiano in un’azione concreta per proteggere e valorizzare la nostra tradizione culinaria. Al centro del progetto c’è Aniello Di Vuolo, presidente dell’Its Academy Bact e dell’Istituto Controllo Qualità Nhaccp, che immagina un’Autorità capace di definire standard coerenti con la storia e l’identità culturale italiana, valorizzando la dieta mediterranea e la qualità delle materie prime. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cucina italiana patrimonio Unesco, nasce l’autorità nazionale: cosa faràL’Its Academy Bact ha proposto al Senato di creare un’Autorità nazionale per la tutela della cucina italiana, riconosciuta come patrimonio Unesco.

La Cucina Italiana e Unicef Italia insieme per una cena di beneficenza che celebra la proclamazione della cucina italiana a patrimonio dell'UnescoNelle eleganti sale di Palazzo Serbelloni a Milano, la quarta edizione di TavolaRasa si svolge in un’atmosfera di festa e solidarietà.

