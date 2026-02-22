civitanova marche 20enne picchia la madre poi fugge e si getta in mare in corso le ricerche dei sommozzatori

Un giovane di 20 anni ha aggredito la madre in casa a Civitanova Marche, ferendola gravemente al volto. Dopo l’aggressione, il ragazzo è fuggito e si è gettato in mare. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche, impiegando anche droni e sommozzatori per rintracciarlo. Le operazioni proseguono nel tentativo di trovare il giovane prima che possa mettere ulteriormente a rischio la sicurezza pubblica. La comunità resta in attesa di novità.

Venerdì sera ha aggredito la madre, Albana Kastriot, estetista di 53 anni di origini albanesi, in casa a Pollenza (Macerata), colpendola gravemente al volto a pugni, poi è fuggito in auto lasciando il cellulare in casa e dirigendosi a Civitanova Marche. Da quel momento, per Riccardo, 20 anni, non si hanno più notizie. L'ipotesi degli investigatori, che hanno trovato l'auto del ragazzo nella zona, anche sulla base di immagini di videosorveglianza in zona, è che si sia gettato in mare volontariamente. I carabinieri, i vigili del fuoco, il personale della capitaneria di porto e i sommozzatori si sono messi subito sulle tracce del giovane, battendo il territorio fino alla zona di Civitanova Marche. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

