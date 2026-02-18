Ok al decreto bollette | il bonus sale a 115 euro ecco chi ne ha diritto

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto bollette, che aumenta il bonus energia a 115 euro. La misura mira ad aiutare le famiglie a basso reddito e le imprese più colpite dall’aumento dei costi energetici. Con questa decisione, circa 4 milioni di famiglie riceveranno un aiuto più consistente per affrontare le bollette. Il governo stima che l’intervento avrà un impatto di circa 5 miliardi di euro. La misura entrerà in vigore già dal prossimo mese.

Il Cdm ha approvato il d l Bollette; il provvedimento contiene misure per mitigare il costo dell'energia per famiglie a basso reddito e imprese, con benefici stimati intorno ai 5 miliardi di euro. Il decreto era atteso da alcuni mesi: la stesura è passata attraverso alcune criticità tecniche e la complessa ricerca dei fondi. Bonus sociale e contributi straordinari Tra i punti più rilevanti del testo figura un contributo straordinario da 1 15 euro per il 2026 sulla fornitura di energia elettrica in favore dei nuclei familiari titolari di bonus sociale (quelli con ISEE fino a 9.796 euro, o fino a 20.

Il governo vara il decreto bollette, sconti fino a 115 euro su gas e elettricità. Chi ne ha diritto e come funziona

Decreto bollette, spunta aumento dell'Irap sulle imprese energetiche. Sale a 115 euro il contributo straordinario per chi ha Isee basso

