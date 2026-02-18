Ok al decreto bollette | il bonus sale a 115 euro ecco chi ne ha diritto
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto bollette, che aumenta il bonus energia a 115 euro. La misura mira ad aiutare le famiglie a basso reddito e le imprese più colpite dall’aumento dei costi energetici. Con questa decisione, circa 4 milioni di famiglie riceveranno un aiuto più consistente per affrontare le bollette. Il governo stima che l’intervento avrà un impatto di circa 5 miliardi di euro. La misura entrerà in vigore già dal prossimo mese.
Il Cdm ha approvato il d l Bollette; il provvedimento contiene misure per mitigare il costo dell’energia per famiglie a basso reddito e imprese, con benefici stimati intorno ai 5 miliardi di euro. Il decreto era atteso da alcuni mesi: la stesura è passata attraverso alcune criticità tecniche e la complessa ricerca dei fondi. Bonus sociale e contributi straordinari Tra i punti più rilevanti del testo figura un contributo straordinario da 1 15 euro per il 2026 sulla fornitura di energia elettrica in favore dei nuclei familiari titolari di bonus sociale (quelli con ISEE fino a 9.796 euro, o fino a 20. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Il governo vara il decreto bollette, sconti fino a 115 euro su gas e elettricità. Chi ne ha diritto e come funzionaIl governo ha approvato il decreto bollette mercoledì, per aiutare le famiglie a fronteggiare l’aumento delle tariffe di gas e luce.
Decreto bollette, spunta aumento dell’Irap sulle imprese energetiche. Sale a 115 euro il contributo straordinario per chi ha Isee bassoIl governo ha deciso di aumentare l’Irap sulle aziende energetiche, causando preoccupazioni tra gli operatori del settore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bollette, bonus oltre i 110 euro. Manca l’ok della Ue sugli sconti; Decreto bollette: rimborsi ai produttori e bonus dimezzato, cosa cambia nel 2026; Decreto legge Bollette al via; ASSOUTENTI * DECRETO BOLLETTE: OK A CONTRIBUTO BANCHE, MA INDISPENSABILE UNA REVISIONE COMPLESSIVA DEGLI ONERI DI SISTEMA.
Dl bollette, ok al decreto: dal governo 315 euro per le famiglie. Meloni: Benefici per oltre 5 miliardi di euroInoltre abbiamo previsto - ha aggiunto - un riconoscimento in termini di visibilità alle aziende energetiche che decidono di ridurre la bolletta con uno sconto volontario di almeno 60 euro all'anno ... affaritaliani.it
Decreto Bollette 2026, bonus fino a 115 euro. A chi spetta il contributoIl decreto Bollette prevede un possibile aumento del bonus luce fino a 115 euro per 4,5 milioni di famiglie con Isee basso ... quifinanza.it
Il #Cdm ha approvato il decreto #Bollette. #MaurizioGasparri: "Risposta concreta alle esigenze delle famiglie". Ecco cosa cambia e i bonus facebook
Decreto bollette, sconti fino a 115 euro in più all'anno per famiglie fragili e imprese. Meloni: «Benefici per oltre 5 miliardi» x.com