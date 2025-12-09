Ammonterà a 40 euro al mese e verrà erogato in un’unica soluzione (l’importo sarà quindi pari a 480 euro ) tra dicembre 2025 e (al massimo) febbraio 2026. Stiamo parlando del bonus mamme 2025, per il quale le dirette interessate devono presentare la domanda entro il 9 dicembre. Chi dovesse maturare i requisiti oltre quella data ha la possibilità di inoltrare l’istanza entro e non oltre il 31 gennaio 2026. Particolarità del bonus mamme 2025 è quella di essere esentasse e di non influire sul calcolo dell’Isee. Bonus mamme, chi ha diritto a riceverlo. Il bonus mamme 2025 spetta alle donne lavoratrici dipendenti – sia quelle con contratto a tempo indeterminato che a quelle con contratto a tempo determinato – ma anche alle autonome e alle libere professioniste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bonus mamme, ultimo giorno per chiedere il contributo da 480 euro. Ecco chi ne ha diritto