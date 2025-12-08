san miniato di corsa foto e classifica della mezza maratona

San Miniato, 8 dicembre 2025 – Oltre mille podisti hanno colorato le strade di San Miniato per la 14esima edizione della mezza maratona “Giuseppe Cerone”, un appuntamento ormai divenuto simbolo dell’autentica passione sportiva toscana. In tanti hanno scelto di mettersi alla prova nella maratonina, nella gara nazionale Fidal dei 10 km e nella tradizionale marcia ludico–motoria del Tartufo Bianco, articolata sui suggestivi percorsi di 3, 7 e 10 km. San Miniato, le foto della mezza maratona L’evento si è aperto con un gesto ad altissimo valore umano: i pace maker e gli assistenti di gara della Ets Regalami un sorriso hanno consegnato al sindaco Simone Giglioli un nuovo defibrillatore, frutto dell’attività solidale del sodalizio pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

