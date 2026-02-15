Asics x Completedworks Gel-Kayano 20 | le sneakers gioiello che rubano la scena alla London Fashion Week

Asics e Completedworks hanno presentato le nuove Gel-Kayano 20 alla London Fashion Week, portando le scarpe da corsa in passerella come veri e propri gioielli. La collaborazione ha preso una scarpa degli anni 2000 e l’ha rivestita con dettagli scintillanti e materiali preziosi, attirando subito l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati. La scelta di inserire elementi di alta moda in un modello sportivo ha fatto parlare i presenti, che si sono fermati a osservare da vicino le sneakers illuminate sotto le luci delle sfilate.

La nuova collaborazione tra Asics e Completedworks prende una running icon dei primi anni Duemila e la trasforma in un oggetto couture. Risultato? La Gel-Kayano 20 più extra mai vista. Tecnica, performante. ma dripping in jewels. Asics x Completedworks Gel-Kayano 20: arrivano le running shoe, ma con perle e fiocchi. La base è solida: la Gel-Kayano 20, silhouette performance pescata dall'archivio early 2000s di ASICS. Sopra? L'intervento creativo di Anna Jewsbury, fondatrice e direttrice artistica di Completedworks. Gemme spaiate, fiocchi perlescenti, elementi floreali applicati a mano nello studio londinese del brand.