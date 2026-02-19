Moda si accendono i riflettori sulla London Fashion Week

La London Fashion Week è partita oggi, dopo aver scelto il mese di febbraio per celebrare la moda britannica. L’evento si svolge con circa quaranta sfilate, 26 presentazioni e più di trenta appuntamenti tra eventi e progetti speciali. La manifestazione coinvolge designer emergenti e rinomati, che presentano le loro collezioni in diversi luoghi della città. La settimana della moda si conclude il 21 febbraio, attirando appassionati e addetti ai lavori da tutto il mondo. La città si prepara a mostrare le ultime tendenze del fashion britannico.

Focus sulla moda british. Inizia, infatti, oggi la London Fashion Week con una quarantina di show, 26 presentazioni e oltre trenta appuntamenti tra eventi e progetti speciali. Organizzata dal BFC- The British Fashion Council, la cinque giorni inglese vede questa stagione anche il debutto del nuovo main partner, il marchio di automobili cinesi Omoda. Ad aprire i lavori sarà la prima sfilata postuma di Paul Costelloe, mentre a chiudere in bellezza ci penserà il marchio più inglese di tutti, Burberry sotto la direzione creativa di Daniel Lee. In mezzo una miscela esplosiva tra creatività e appuntamenti mondani. 🔗 Leggi su Panorama.it

