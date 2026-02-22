Zaynab Dosso vede il 6 davanti world lead con la campionessa olimpica! Iapichino vince campanello Simonelli

Gli italiani sono stati grandi protagonisti al Meeting di Torun (Polonia), ultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala) andata in scena nella località che ospiterà i Mondiali Indoor tra quattro settimane (20-22 marzo). Due vittorie, un record italiano con annessa miglior prestazione mondiale stagionale, un terzo posto e riscontri nel complesso significativi lungo il cammino che conduceva alla rassegna iridata sotto al tetto. La copertina è tutta per Zaynab Dosso, che è diventata la prima italiana a scendere sotto i sette secondi sui 60 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

Atletica, De Sousa soffia la world lead a Iapichino. Battocletti record, Simonelli sale in quota. Record europeo a MadridA Madrid si è conclusa la tappa del World Indoor Tour, il massimo circuito internazionale di atletica indoor.

Atletica, Iapichino vince e Riva firma il record italiano. World lead di Hunter-Bell, Mahuchikh splendida a KarlsruheA Karlsruhe, in Germania, si è svolta una serata intensa di atletica con diverse gare di alto livello.

