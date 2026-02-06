Atletica De Sousa soffia la world lead a Iapichino Battocletti record Simonelli sale in quota Record europeo a Madrid

A Madrid si è conclusa la tappa del World Indoor Tour, il massimo circuito internazionale di atletica indoor. De Sousa ha battuto la miglior prestazione mondiale in salto in lungo, superando Iapichino. Battocletti ha stabilito un nuovo record, mentre Simonelli ha raggiunto una quota importante in classifica. La giornata ha regalato emozioni e risultati sorprendenti.

A Madrid è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Nella capitale spagnola abbiamo assistito al record italiano dei 1.500 metri eguagliato da Nadia Battocletti, alle belle prestazioni di Giada Carmassi e Lorenzo Simonelli sui 60 ostacoli, al record europeo dei 1.000 metri e a un paio di interessanti migliori prestazioni mondiali stagionali, tra cui quella del salto in lungo sfilata a Larissa Iapichino RISULTATI WORLD INDOOR TOUR A MADRID. SALTO IN LUNGO (FEMMINILE) – La portoghese Agate De Sousa sfila la miglior prestazione mondiale stagionale alla nostra Larissa Iapichino, che replicherà domenica pomeriggio a Karlsruhe.

