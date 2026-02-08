Atletica Iapichino vince e Riva firma il record italiano World lead di Hunter-Bell Mahuchikh splendida a Karlsruhe

A Karlsruhe, in Germania, si è svolta una serata intensa di atletica con diverse gare di alto livello. La giovane Iapichino ha conquistato la vittoria, mentre Riva ha segnato il record italiano. Tra le altre gare, Hunter-Bell ha stabilito il miglior risultato mondiale stagionale e Mahuchikh ha lasciato il pubblico senza fiato con una prestazione spettacolare.

Grande serata di atletica a Karlsruhe (Germania), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante). L'Italia festeggia la splendida vittoria di Larissa Iapichino nel salto in lungo con la bella misura di 6.84 metri e il record nazionale dei 1500 metri timbrato da Federico Riva (3:33.94), mentre gli acuti tecnici a livello assoluto portano la firma della britannica Georgia Hunter-Bell (world lead dei 1500 metri in 4:00.04) e dell'ucraina Yaroslava Mahuchikh (2.01 nel salto in alto). RISULTATI WORLD INDOOR TOUR KARLSRUHE. SALTO IN LUNGO (FEMMINILE) – Larissa Iapichino ha conquistato una pregevole vittoria ai massimi livelli grazie al balzo a 6.

