Yildiz preoccupa la Juventus | problemi al polpaccio e presenza a rischio con il Galatasaray le ultimissime

Yildiz ha subito un infortunio al polpaccio durante l’allenamento e rischia di saltare la partita contro il Galatasaray. La Juventus teme che il giocatore possa essere indisponibile, compromettendo la sua presenza in campo. I medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni e valutano se sarà possibile recuperarlo in tempo. La società si prepara a eventuali alternative, mentre l’attenzione resta alta sulla sua ripresa.

Paris FC, cambio in panchina imminente! Kombouaré è il principale candidato per sostituire Gilli Cristiano Ronaldo nella storia (ancora una volta): più di 500 gol segnati dopo i 30 anni, è il primo giocatore a riuscirci! Numeri mostruosi dell’alieno portoghese Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. Il comunicato ufficiale e le sue condizioni Calciomercato, che colpo per il Feyenoord! Ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling. Tutti gli aggiornamenti Feyenoord, periodo complicato per la squadra di van Persie: i numeri parlano chiaro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Yildiz tiene in ansia la Juve: fastidio al polpaccio e Galatasaray ora a rischio. Cosa filtra sulle condizioni del turcoYildiz si ferma a causa di un fastidio al polpaccio, creando preoccupazione tra i tifosi della Juve.

Leggi anche: Yildiz infortunato: rischio forfait per la Juventus contro il Galatasaray

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Juve, che mazzata: Yildiz grande assente, Spalletti senza un Osimhen e allo Stadium servirà un miracolo; Yildiz, con il Como batti un colpo: il turco è a secco di gol e assist dopo il rinnovo show; Piove sul bagnato in casa Juve? Spalletti spaventa i tifosi: Yildiz? Aveva il ghiaccio, sarà da valutare; Juve, dopo Yildiz tocca a McKennie: per Spalletti è indispensabile, il punto sul rinnovo.

Juventus, Yildiz in flessione. E ora preoccupano le condizioni fisiche, cosa succede verso il GalatasarayIl numero 10 non sta vivendo un buon momento: il goal gli manca da quasi un mese, e adesso c'è il rischio di non averlo a disposizione per il match di Champions. msn.com

Yildiz è uscito dal campo zoppicando e Spalletti in conferenza stampa si è soffermato sulle condizioni del turco. Ecco come staYildiz è uscito dal campo zoppicando e Spalletti in conferenza stampa si è soffermato sulle condizioni del turco. Ecco come sta Luciano Spalletti in conferenza stampa subito dopo Juve Como si è soffer ... juventusnews24.com

Yildiz preoccupa la Juve: a muso duro con Spalletti dopo il cambio, il ghiaccio sul polpaccio dopo la partita Ci sarà contro Gala e Roma Il tecnico bianconero commenta corto: "Vediamo" - facebook.com facebook

#JuveComo - Botta nel finale di gara per #Yildiz, costretto al cambio: le condizioni del numero non sembrano però destare particolari preoccupazioni in vista delle decisive gare con #Galatasaray e #Roma @GiokerMusso x.com