Scott McTominay si è infortunato durante l’allenamento, e ora il suo rischio di non partecipare alla partita Napoli-Roma aumenta. A Castel Volturno, i giocatori si preparano per il derby, ma l’assenza del centrocampista potrebbe incidere sulla strategia della squadra. La sua condizione si valuta ancora, mentre i tifosi sperano in un suo recupero rapido.

Nel Castel Volturno l’atmosfera resta concentrata sull’imminente Derby del Sole contro la Roma e sulle condizioni di Scott McTominay. L’infortunio del centrocampista ha mutato le prospettive e impone una valutazione rapida delle alternative, con una decisione che potrebbe incidere sul turnover e sulla gestione della mediana in vista della sfida decisiva. Le ultime indicazioni indicano che il giocatore non ha fornito risposte definitive durante le ultime sessioni di allenamento. La presenza nel big match resta in forte dubbio, e lo staff sanitario preferisce procedere con cautela. La decisione finale verrà presa domani mattina, dopo un ultimo test decisivo a poche ore dall’inizio della partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - McTominay infortunato: cresce il rischio forfait per Napoli-Roma

Nei prossimi giorni si deciderà se Scott McTominay potrà scendere in campo contro la Roma a Napoli.

#McTominay- Napoli || La partita tra Napoli e Genoa si è interrotta bruscamente a causa di un infortunio di McTominay.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: McTominay, infortunio e recupero: condizioni attuali e possibili tempi di rientro; McTominay infortunato trascina il Napoli: 3-2 al Genoa in 10 con 7 assenti; Genoa-Napoli 2-3, rivivi la diretta Serie A: Hojlund decisivo al 95', si ferma McTominay; CDS - Napoli, infortunio McTominay, l'obiettivo è la partecipazione al match con la Roma.

Infortunio McTominay, cresce il pessimismo tra gli azzurri: rischio forfait per Napoli Roma sempre più concreto? Le ultimeInfortunio McTominay, cresce il pessimismo tra gli azzurri: rischio forfait per Napoli Roma sempre più concreto? Cosa filtra da Castel Volturno Dal centro sportivo di Castel Volturno arrivano notizie ... calcionews24.com

Infortunio McTominay, ci sono novità: il verdetto in vista di Napoli-Roma 25^ giornataInfortunio McTominay - Serata amara quella di ieri, martedì 10 febbraio, per il Napoli di Antonio Conte che è stato costretto a ... fantamaster.it

Gasperini col dubbio Soulé verso #NapoliRoma: l'argentino può partire dalla panchina x.com

Non arrivano buone notizie da Castel Volturno in vista di Napoli-Roma Secondo quanto riportato da Sky Sport, non c'è più lo stesso ottimismo dei giorni scorsi riguardo le condizioni di Scott McTominay In questo momento, è in forte dubbio la presenza del facebook