Juventus i convocati per il Galatasaray | forfait a sorpresa per David! La decisione su Thuram

La Juventus ha annullato la presenza di David nella lista dei convocati per la partita contro il Galatasaray, un’assenza che ha sorpreso molti. La decisione è arrivata all’ultimo minuto, lasciando il giocatore fuori dal gruppo senza preavviso. Intanto, si attende ancora di sapere se Thuram potrà scendere in campo, mentre Luciano Spalletti si prepara alla sfida con un sorriso a metà dopo la rifinitura.

La Juventus ha annunciato i giocatori convocati per la sfida contro il Galatasaray, tra cui spicca il ritorno di Thuram dopo l’infortunio.

