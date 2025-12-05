Yeman Crippa cerca di chiudere la prima maratona dell’anno | Valencia per grandi stelle c’è Lemma

Yeman Crippa parteciperà alla Maratona di Valencia, prestigiosa 42 km che si disputerà domenica 7 dicembre lungo le strade della località spagnola. L’azzurro si presenterà all’appuntamento dopo essersi allenato per un mese e mezzo in Trentino sotto la guida di Massimo Pegorotti, con un chiaro obiettivo: giungere al traguardo dopo essersi ritirato a Londra nel mese di aprile e ai Mondiali di Tokyo nel mese di settembre. Il poliziotto ha siglato il proprio personale proprio in terra iberica: nel 2024 si espresse a Siviglia in 2h06:06, siglando l’allora record italiano, poi ritoccato dodici mesi fa proprio a Siviglia da Yohanes Chiappinelli (2h05:24). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Yeman Crippa cerca di chiudere la prima maratona dell’anno: Valencia per grandi stelle, c’è Lemma

