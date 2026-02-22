Xenoblade Chronicles X per Nintendo Switch 2 Nintendo sta rimborsando alcuni giocatori?

Nintendo sta rimborsando alcuni clienti dopo il lancio di Xenoblade Chronicles X su Switch 2, a causa di problemi tecnici riscontrati dagli utenti. La società ha deciso di offrire un rimborso di 5 euro a chi ha già acquistato l’edizione originale, per compensare le difficoltà di compatibilità e stabilità segnalate. La decisione riguarda solo una parte dei giocatori, mentre altri attendono chiarimenti ufficiali. La situazione continua a essere seguita da vicino.

Xenoblade Chronicles X è stato pubblicato su Nintendo Switch 2 con una versione aggiornata acquistabile a 5 euro per chi possiede già l’edizione Nintendo Switch. L’upgrade promette miglioramenti grafici, ma parte della community ha evidenziato problemi visivi tali da spingere alcuni utenti a chiedere il rimborso. In diversi casi, a sorpresa, Nintendo avrebbe accettato la richiesta. La vicenda nasce da una testimonianza pubblicata su Reddit dall’utente “tamodolo”. Il giocatore afferma di aver contattato l’assistenza Nintendo spiegando che la qualità dell’immagine della versione migliorata gli appariva peggiore rispetto al gioco originale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

