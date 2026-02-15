Nintendo sta cercando di bloccare tutti gli emulatori di Nintendo Switch da Eden a MeloNx
Nintendo ha deciso di agire contro gli emulatori di Nintendo Switch, a causa della diffusione di software non autorizzato su internet. L’azienda ha inviato diverse notifiche DMCA per chiedere la rimozione di emulatori come Eden e MeloNx presenti su GitHub, che consentono di giocare ai titoli della console senza possederla. In alcuni casi, i progetti sono stati subito cancellati, mentre altri sono ancora in fase di aggiornamento o di discussione.
Nintendo torna all’attacco contro l’emulazione. Dopo mesi di apparente silenzio, l’azienda giapponese ha inviato una serie di notifiche DMCA per chiedere la rimozione di quasi tutti gli emulatori Nintendo Switch ancora attivi su GitHub. Il provvedimento coinvolge sia progetti principali sia fork derivati, segnando un’escalation rispetto alle azioni precedenti. L’iniziativa arriva dopo la chiusura di Yuzu e il tentativo di fermare Ryujinx nel 2024. Sebbene molti repository siano ancora online, la loro permanenza potrebbe avere i giorni contati. WCCftech segnala che le notifiche hanno colpito emulatori come Eden e Citron su PC, oltre a Kenji-NX e MeloNx in ambito mobile. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Un trailer mostra i giochi Nintendo Switch migliorati su Nintendo Switch 2
Nintendo ha diffuso un trailer che mette in evidenza le capacità migliorate di alcuni giochi Nintendo Switch sulla nuova console, Nintendo Switch 2.
Dispatch è stato censurato su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, è ufficiale
La notizia circolava da giorni, ora è arrivata la conferma ufficiale: il gioco Dispatch è stato censurato sulle piattaforme Nintendo Switch e Switch 2.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
