WWE | Drake celebra le leggende WWE con una collezione esclusiva di streetwear

Drake e WWE si uniscono per una collezione streetwear esclusiva firmata OVO, celebrando le leggende del wrestling. Un mix di stile e passione sportiva che promette di rivoluzionare il mondo della moda urbana. La collaborazione porta sullo streetwear l’energia e l’iconicità di chi ha scritto la storia della WWE, offrendo pezzi unici e di grande impatto visivo. Un evento imperdibile per gli appassionati di sport e moda.

L’attesa è finita: il brand OVO di Drake ha ufficialmente svelato l’intera collezione in collaborazione con la WWE, ed è carica di personalità. Su Instagram, October’s Very Own ha presentato tutti i capi della linea a tema WWE in vista del lancio previsto per venerdì 19 dicembre. OVO x WWE: La collezione che trasforma le leggende del wrestling in streetwear. La capsule collection propone rivisitazioni streetwear dedicate a vere leggende del wrestling come  The Rock, Stone Cold Steve Austin, The Undertaker, Bret Hart e The Iron Sheik, ognuno celebrato con un design unico che unisce nostalgia e stile contemporaneo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

